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CBN e a Família

Sinceridade em excesso é prejudicial? Psicóloga responde

Quem explica é a comentarista Adriana Müller

Publicado em 23 de Março de 2023 às 18:01

Publicado em 

23 mar 2023 às 18:01
Casal, companhia, pessoas, amigos, abraço
Amizade exige sinceridade. Mas até que ponto? Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz como destaque o tema sinceridade. Sinceridade em excesso é prejudicial? É falta de educação? Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 23-03-23

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