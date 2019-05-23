Sinais ajudam a identificar se seu filho está sofrendo maus-tratos

Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Muller traz a reflexão: "Todo pai e todo mãe conhecem o próprio filho, então eles vão perceber mudanças no comportamento dos filhos". A alteração na qualidade do sono e do padrão de alimentação - a criança começa a recusar alimentos que ela gostava ou começa a comer de forma muito mais ansiosa - são alguns dos sinais a que os pais devem ficar atentos. Ouça!