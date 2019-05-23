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CBN E A FAMÍLIA

Sinais ajudam a identificar se seu filho está sofrendo maus-tratos

A alteração na qualidade do sono, por exemplo, é um dos sinais a serem identificados pelos pais no dia a dia dos filhos

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 17:31

Publicado em 

23 mai 2019 às 17:31
Nesta semana um fato envolvendo a agressão a um bebê de cinco meses gerou revolta e preocupação entre os pais. Por meio da gravação de um vídeo foi registrado duas mulheres agredindo um bebê de cinco meses em Vitória. No registro, uma delas bate na cabeça do bebê com um celular e a outra dá tapas. Diante desse episódio, gera-se a reflexão em torno da preocupação de pais e mães ao saber de casos de maus tratos a crianças.
Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Muller traz a reflexão: "Todo pai e todo mãe conhecem o próprio filho, então eles vão perceber mudanças no comportamento dos filhos". A alteração na qualidade do sono e do padrão de alimentação - a criança começa a recusar alimentos que ela gostava ou começa a comer de forma muito mais ansiosa - são alguns dos sinais a que os pais devem ficar atentos. Ouça! 
CBN e a Família - 23-05-19.mp3

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