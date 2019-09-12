Sexta-feira 13: superstição e influências familiares

A semana termina com a sexta-feira, 13. Neste quadro "CBN e a Família", a psicóloga Adriana Muller analisa o estigma da data: para muitos marcada por sentimentos de medo, misticismo e azar. Este quadro é um convite aos ouvintes a relembrarem superstições que marcam as suas vidas e que são influenciadas, inclusive, pelo ambiente familiar. “Quem é que numa conversa de avó, por exemplo, nunca se pegou reafirmando uma superstição e crendice popular?”, exemplifica.