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CBN E A FAMÍLIA

Sexta-feira 13: superstição e influências familiares

A data é recheada de histórias que povoam o imaginário e também o comportamento de muitas pessoas

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 20:41

Publicado em 

12 set 2019 às 20:41
Sexta-feira (13) Crédito: Reprodução/Google
A semana termina com a sexta-feira, 13. Neste quadro "CBN e a Família", a psicóloga Adriana Muller analisa o estigma da data: para muitos marcada por sentimentos de medo, misticismo e azar. Este quadro é um convite aos ouvintes a relembrarem superstições que marcam as suas vidas e que são influenciadas, inclusive, pelo ambiente familiar. “Quem é que numa conversa de avó, por exemplo, nunca se pegou reafirmando uma superstição e crendice popular?”, exemplifica.
Adriana lembra que comportamentos também são influenciados por comportamentos perante o que não se conhece, ou não consegue definir. "Você consegue ver um calçado virado e não desvira-lo rapidamente?".
Confira:
CBN e a Família - 12-09-19

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