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CBN E A FAMÍLIA

Seu pensamento está acelerado? Saiba como relaxar a mente

Ouça a edição desta quinta-feira (17) do CBN e a Família, com Adriana Müller!

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:02

Publicado em 

17 set 2020 às 16:02
Pensamento acelerado? Adriana Müller explica como desacelerar Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre como está a velocidade do seu pensamento. Ao longo dos últimos meses, você passou a sentir alguns indicativos como dificuldade de atenção e concentração para realizar atividades diárias, além da própria dificuldade para relaxar e desacelerar os pensamentos? Pois saiba que isso é mais comum do que possa imaginar.
"Num primeiro momento a gente até pensa que exista uma 'síndrome do pensamento acelerado'. Mas, muito mais importante do que dizer que pode ser uma síndrome, a gente deve orientar que a pessoa, sim, pode está enfrentando sintomas psíquicos relacionados a maneira como ela tem organizando a sua rotina mental", orienta a comentarista. "Desacelerar não é sinal de fraqueza! Mas de necessidade mental e também vital para o nosso corpo", diz Adriana. Vai o desafio: você consegue, por exemplo, ficar mais de uma hora sem mexer nas redes sociais? Ouça a análise!
CBN e a Família - 17-09-20

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