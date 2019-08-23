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CBN e a Família

Seu filho não aceita seu novo relacionamento, e agora?

Afinal, quando uma pessoa tem filhos de relacionamentos anteriores e deseja investir num novo amor diálogo e paciência devem ser palavras de ordem nesse processo de adaptação

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 21:21

Publicado em 

22 ago 2019 às 21:21
O processo de separação pode ser traumático a muitos casais, mas quando a realidade envolve filhos o desafio fica ainda maior. Afinal, quando uma pessoa tem filhos de relacionamentos anteriores e deseja investir num novo amor diálogo e paciência devem ser palavras de ordem nesse processo de adaptação. Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller chama a atenção para o tema e explica como pais e filhos podem ter uma vida mais equilibrada nesse processo. Confira!
CBN e a Família - 22-08-19.mp3

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