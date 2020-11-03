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CBN E A FAMÍLIA

Será que os avós "estragam" os netos? Psicóloga analisa relação

Ouça a análise da psicóloga e comentarista da CBN Adriana Müller

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:09

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:09
Relação entre avós e netos é o assunto de Adriana Müller Crédito: Pixabay
Quem é que nunca ouviu a frase "pai e mãe são para educar, avô e avó são para estragar"? Em muitas famílias, os avós assumem, até mesmo, o papel de protagonismo na educação dos netos. Diante desse cenário social, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller nos propõe refletir como se estabeleceu nossa relação junto aos avós e também de que maneira esse modo de se relacionar pode ser interpretado e vivenciado dentro do ambiente familiar. Para a comentarista, um ponto fundamental na discussão é buscar uma forma de ter equilíbrio dentro dessa relação, "sabendo os limites até onde pais e avós podem ir para a criação daquele neto". Diálogo, ela aponta, continua sendo um aspecto fundamental num ambiente de pais, netos e avós. Ouça a análise completa!
CBN e a Família - 03-11-20.mp3

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