Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OUTUBRO ROSA

Ser ou dar apoio à mulher é importante no enfrentamento ao câncer

No quadro de hoje (22), Adriana Müller trata do Outubro Rosa

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:16

Publicado em 

22 out 2020 às 16:16
Outubro Rosa Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller trata do Outubro Rosa, mês dedicado à mobilização pela prevenção câncer de mama. Se para a paciente, é claro, esse diagnóstico altera a vida e gera medos e incertezas, como os familiares, amigos e pessoas próximas, por exemplo, podem auxiliar nesse momento tão difícil para a mulher? É possível pensar numa rede de apoio? A comentarista convida os ouvintes a refletirem sobre o assunto e a compartilharem sua estratégias, caso já tenha passado por essa situação. Ouça a conversa!
CBN e a Família - 22-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados