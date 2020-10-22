Ser ou dar apoio à mulher é importante no enfrentamento ao câncer

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller trata do Outubro Rosa, mês dedicado à mobilização pela prevenção câncer de mama. Se para a paciente, é claro, esse diagnóstico altera a vida e gera medos e incertezas, como os familiares, amigos e pessoas próximas, por exemplo, podem auxiliar nesse momento tão difícil para a mulher? É possível pensar numa rede de apoio? A comentarista convida os ouvintes a refletirem sobre o assunto e a compartilharem sua estratégias, caso já tenha passado por essa situação. Ouça a conversa!