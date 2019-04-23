Senhas compartilhadas e perfil de casais nas redes: isso é saudável?

Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller traz detalhes de uma discussão que vai envolver a realidade de muitos casais. Os temas de privacidade e confiança vão guiar nossa conversa. Você, por exemplo, já teve a experiência de compartilhar senhas de rede sociais com o parceiro(a)? Ou ainda, de ter um perfil conjunto nas redes, naquele em que os dois vão atualizar o perfil, responder aos amigos e compartilhar seus materiais? Adriana explica que a atitude pode ser saudável para a dinâmica de alguns casais, mas a partir do momento em que um sente que sua intimidade está violada já deixa de ser positivo. Confira!