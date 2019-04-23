Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A FAMÍLIA

Senhas compartilhadas e perfil de casais nas redes: isso é saudável?

A comentarista Adriana Muller explica que a atitude pode ser saudável para a dinâmica de alguns casais, mas a partir do momento em que um sente que sua intimidade está violada já deixa de ser positivo

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 19:06

Publicado em 

23 abr 2019 às 19:06
Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller traz detalhes de uma discussão que vai envolver a realidade de muitos casais. Os temas de privacidade e confiança vão guiar nossa conversa. Você, por exemplo, já teve a experiência de compartilhar senhas de rede sociais com o parceiro(a)? Ou ainda, de ter um perfil conjunto nas redes, naquele em que os dois vão atualizar o perfil, responder aos amigos e compartilhar seus materiais? Adriana explica que a atitude pode ser saudável para a dinâmica de alguns casais, mas a partir do momento em que um sente que sua intimidade está violada já deixa de ser positivo. Confira!
CBN e a Família - 23-04-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados