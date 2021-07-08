Sem romantizar: as mudanças na vida dos pais com a chegada dos filhos

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida mães e pais a refletirem: de que forma ter filhos mudou a sua vida? Sem romantismos ou idealizações, a rotina familiar, quando passa a envolver filhos, na maior parte dos casos, faz uma verdadeira revolução na vida dos responsáveis. Mudanças de prioridades, na forma de enxergar o mundo, de pensar o futuro. A comentarista discute o assunto! Exemplo recente foi trazido pela jornalista Andréia Sadi. Em entrevista ao podcast "Prazer, Renata", ela contou como tem sido sua nova rotina de mãe após o nascimento dos gêmeos João e Pedro. Sadi contou que a amamentação tem sido o momento mais especial e que já nem lembra mais como era a vida antes deles. Por outro lado, confessou que sente aflição quando não sabe o que fazer para acalmá-los quando choram muito sem ela saber direito o motivo. Ouça a análise: