O nome de um filme revela o enfoque principal que o diretor deu à trama e prepara a plateia para o que vão assistir. Isso acontece nos estúdios cinematográficos e, também, na nossa vida cotidiana: se somos diretores da nossa trama, dependendo de onde apontamos a câmera e damos um zoom, surge um determinado estilo de filme. É sobre isso que vamos conversar hoje no CBN e a Família: se a sua vida fosse um filme, qual seria o título? Ative sua memória, focalize a câmera e vamos entender agora qual a importância de nomear os eventos em nossas vidas.