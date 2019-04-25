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CBN E A FAMÍLIA

Se a sua vida fosse um filme, qual seria o título?

Ative sua memória, focalize a câmera e entenda agora qual a importância de nomear os eventos em nossas vidas! Confira com a comentarista Adriana Muller

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 19:40

Publicado em 

25 abr 2019 às 19:40
O nome de um filme revela o enfoque principal que o diretor deu à trama e prepara a plateia para o que vão assistir. Isso acontece nos estúdios cinematográficos e, também, na nossa vida cotidiana: se somos diretores da nossa trama, dependendo de onde apontamos a câmera e damos um zoom, surge um determinado estilo de filme. É sobre isso que vamos conversar hoje no CBN e a Família: se a sua vida fosse um filme, qual seria o título? Ative sua memória, focalize a câmera e vamos entender agora qual a importância de nomear os eventos em nossas vidas.
CBN e a Família - 25-04-19.mp3

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