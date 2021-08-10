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CBN e a Família

Saúde mental: trocar a tela por pessoas para ajudar crianças e adolescentes

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:28

Publicado em 

10 ago 2021 às 17:28
Tela, crianças, celular, tablet, tecnologia
É importante reduzir o tempo de tela das crianças e adolescentes Crédito: Pexels
Os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida dos mais jovens continuam a aparecer em diversos estudos pelo mundo. O mais recente aponta que uma em cada quatro crianças e adolescentes do mundo possui sintomas clínicos de depressão, e uma em cada cinco apresenta sinais de ansiedade, indica uma pesquisa que agregou 29 estudos numa amostra de 80 mil crianças em todo o planeta. O resultado foi publicado na revista "JAMA Pediatrics", da Associação Médica Americana. Entre os destaques, o indicativo do que as famílias podem fazer para minimizar o impacto sobre os jovens - como reduzir o tempo em que os menores de idade ficam à frente de telefones celulares, TVs e computadores. Assunto para Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família. Ouça:
CBN e a Família - 10/08/2021

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