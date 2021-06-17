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CBN e a Família

"Saudades de um arraiá": sabor junino desperta a memória afetiva

Ouça a psicóloga Adriana Müller

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:13

Publicado em 

17 jun 2021 às 17:13
Arraiá, festa junina, São João, quadrilha
Mais um ano sem festa junina presnecial Crédito: Pixabay
O mês de junho sempre foi marcado pela expectativa em torno das festas juninas e aquela vontade de saborear as deliciosas comidas típicas dessa época do ano! Mas em 2021, assim como no ano passado, as festividades não poderão ser como em anos anteriores. Ainda no cenário de uma pandemia e sem os grandes encontros e festividades, o que está dando pra fazer é trabalhar com a memória afetiva dos "sabores juninos". Este é o clima do CBN e a Família, com Adriana Müller. A comentarista convidou os ouvintes a relembrarem o que mais sentem saudades - e mais gostam, é claro - dos arraiás. Ouça:
CBN e a Família - 17/06/2021

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