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CBN E A FAMÍLIA

Saiba o que as gerações de 20, 40 e 60 anos valorizam no namoro

O amor não tem idade, como enfatiza a comentarista Adriana Muller

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 22:08

Publicado em 

11 jun 2019 às 22:08
Dia dos namorados: corações em alta Crédito: Pinterest
O quadro "CBN e a Família" destaca a chegada do Dia dos Namorados. A comentarista Adriana Muller analisa uma antiga questão: o amor não tem idade?. "O que muda são as prioridades do namoro aos 20, aos 40 e aos 60 anos. Se observar a primeira faixa etária, há uma importância muito grande para amigos e o namoro mais leve. Aos 40, as pessoas já sabem o que querem e estão independentes. Já aos 60 anos, é o auge das afinidades e do companheirismo, o momento de celebrar a vida", diz. 
Ouça na íntegra e saiba como você se relaciona se observar a sua faixa etária também:
CBN e a Família - 11-06-19.mp3

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