Saiba o que as gerações de 20, 40 e 60 anos valorizam no namoro

O quadro "CBN e a Família" destaca a chegada do Dia dos Namorados. A comentarista Adriana Muller analisa uma antiga questão: o amor não tem idade?. "O que muda são as prioridades do namoro aos 20, aos 40 e aos 60 anos. Se observar a primeira faixa etária, há uma importância muito grande para amigos e o namoro mais leve. Aos 40, as pessoas já sabem o que querem e estão independentes. Já aos 60 anos, é o auge das afinidades e do companheirismo, o momento de celebrar a vida", diz.