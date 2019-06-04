Saiba identificar sinais de fadiga e desgaste com o trabalho

Para muitos brasileiros, o trabalho está sendo um fardo difícil de sustentar. Isso porque a atividade laboral acaba trazendo, além de muita infelicidade, problemas ainda mais sérios: empregos massantes, carga horária excessiva e ambiente de trabalho pouco acolhedor, aliados ao imenso cansaço, podem até ser gatilho para a depressão. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller explica as principais formas de como e quando identificar que o seu trabalho já não te faz bem. "Isso serve de alerta desde que a OMS destacou a Síndrome de Burnout. Devemos nos atentar a sinais como: estamos sempre lendo mensagens do trabalho em aplicativos? tem dificuldade em relaxar? como está o sono?", destacou.
Mas a comentarista também ressaltou as dicas para minimizar esse quadro: conversar sempre com a família, pois dela virá reclamações que você não participa das reuniões ou programações em conjunto; faça pausa para um momento do "cafezinho" no trabalho, o que ajuda a sair da rotina estressante; tenha uma mente de aprendiz - pergunte como fazer, com quem você pode contar em caso de erro, quais orientações existem para lidar com aquele problema. Acompanhe:
CBN e a Família - 04-06-19.mp3