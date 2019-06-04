Saiba identificar sinais de fadiga e desgaste com o trabalho

Para muitos brasileiros, o trabalho está sendo um fardo difícil de sustentar. Isso porque a atividade laboral acaba trazendo, além de muita infelicidade, problemas ainda mais sérios: empregos massantes, carga horária excessiva e ambiente de trabalho pouco acolhedor, aliados ao imenso cansaço, podem até ser gatilho para a depressão. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller explica as principais formas de como e quando identificar que o seu trabalho já não te faz bem. "Isso serve de alerta desde que a OMS destacou a Síndrome de Burnout. Devemos nos atentar a sinais como: estamos sempre lendo mensagens do trabalho em aplicativos? tem dificuldade em relaxar? como está o sono?", destacou.