Saiba como lidar com os amigos virtuais dos seus filhos

Não é segredo para ninguém que, cada vez mais cedo, as crianças são inseridas no meio digital. Mas é preciso tomar cuidado com a navegação dos filhos na internet, quais são os jogos que a criançada acessa e, sobretudo, com as ‘amizades virtuais’. Dezenas de sites, games e aplicativos oferecem a obtenção de popularidade de forma fácil, atraindo a atenção das crianças, que adicionam e viram amigas de outras pessoas com um clique, sem saber quem está do outro lado da tela. Nesta terça-feira, Adriana Muller explica como lidar com os ‘amigos virtuais’ dos seus filhos. Confira!