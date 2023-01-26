Saiba como agir durante uma crise de ansiedade

Uma crise de ansiedade fez o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, cancelar um show no interior de São Paulo minutos antes de subir ao palco, no último sábado (21). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Aproximadamente 10% da população convive com a condição. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Família. A comentarista Adriana Müller traz orientações sobre como se proceder em caso de uma crise dessa natureza. Ouça a conversa completa!