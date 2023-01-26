Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Família

Saiba como agir durante uma crise de ansiedade

Quem explica é a comentarista Adriana Müller

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:49

Publicado em 

26 jan 2023 às 17:49
Ansiedade
Ansiedade Crédito: Pixabay
Uma crise de ansiedade fez o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, cancelar um show no interior de São Paulo minutos antes de subir ao palco, no último sábado (21). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Aproximadamente 10% da população convive com a condição. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Família. A comentarista Adriana Müller traz orientações sobre como se proceder em caso de uma crise dessa natureza. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 26-01-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hugo Cibien e esposa
Piloto capixaba passa por cirurgia de emergência após acidente na Copa Truck
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado? Entenda origem da data e como funciona no Brasil
Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados