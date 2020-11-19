Sabor de lembrança: como paladar e olfato despertam memórias afetivas

Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller propõe um desafio culinário. Mas calma! Não é para preparar nenhuma receita, e sim relembrar! O momento é de compartilharmos como algumas comidas, típicas do ambiente familiar, têm "sabor" de infância e são capazes de nos gerar memória afetiva.

Afinal, quem é que não tem aquela nostalgia do bolinho de chuva preparado pela avó, ou um típico prato de almoço de domingo preparado - com capricho - pela mãe, e até aquela macarronada que só aquela sua tia sabe preparar? "Comida também é afeto e essa noção de ambiente e memória familiar também passam por toda uma vida, começando ali na infância". Ouça o quadro: