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"SABOR DE INFÂNCIA"

Sabor de lembrança: como paladar e olfato despertam memórias afetivas

Ouça o CBN e a Família desta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:48

Publicado em 

19 nov 2020 às 16:48
Comida afetiva é o assunto de Adriana Müller no CBN e a Família Crédito: Cottonbro/Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller propõe um desafio culinário. Mas calma! Não é para preparar nenhuma receita, e sim relembrar! O momento é de compartilharmos como algumas comidas, típicas do ambiente familiar, têm "sabor" de infância e são capazes de nos gerar memória afetiva.
Afinal, quem é que não tem aquela nostalgia do bolinho de chuva preparado pela avó, ou um típico prato de almoço de domingo preparado - com capricho - pela mãe, e até aquela macarronada que só aquela sua tia sabe preparar? "Comida também é afeto e essa noção de ambiente e memória familiar também passam por toda uma vida, começando ali na infância". Ouça o quadro:
CBN e a Família - 19-11-20
 
Qual prato tem "cheirinho" de infância para você? 

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