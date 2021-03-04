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ADRIANA MÜLLER na conversa

Às vésperas do Dia da Mulher, qual mulher te inspira?

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:58

Publicado em 

04 mar 2021 às 16:58
Qual mulher te inspira? Crédito: Andrea Piacquadio/Pexels
No Brasil, segundo dados do IBGE, as mulheres são maioria. Mesmo assim, muitas vezes, elas são colocadas à margem por conta da raiz de uma sociedade patriarcal. Por isso, nesta edição do CBN e a Família, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, o quadro é dedicado a elas! No dia a dia, as mulheres são fontes de inspiração e desempenham papéis como mães, filhas e profissionais competentes. Pensando nisso, Adriana Müller indaga: qual mulher te inspira? E ela sabe disso? Os ouvintes compartilharam conosco! E sempre devemos salientar, não devemos lembrar das mulheres só no dia delas, e sim no ano inteiro. Ouça:

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