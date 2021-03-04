Às vésperas do Dia da Mulher, qual mulher te inspira?

No Brasil, segundo dados do IBGE, as mulheres são maioria. Mesmo assim, muitas vezes, elas são colocadas à margem por conta da raiz de uma sociedade patriarcal. Por isso, nesta edição do CBN e a Família, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, o quadro é dedicado a elas! No dia a dia, as mulheres são fontes de inspiração e desempenham papéis como mães, filhas e profissionais competentes. Pensando nisso, Adriana Müller indaga: qual mulher te inspira? E ela sabe disso? Os ouvintes compartilharam conosco! E sempre devemos salientar, não devemos lembrar das mulheres só no dia delas, e sim no ano inteiro. Ouça: