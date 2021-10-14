"Round 6": série pode ter impacto psicológico e crianças não devem assistir

Um dos sucessos mais avassaladores da Netflix, a série Round 6 tem classificação indicativa para 16 anos devido às cenas violentas, mas a produção também encontrou popularidade entre adolescentes e crianças mais novas. O próprio criador da série já pediu para os pais não deixarem crianças assistirem à série. E quando os filhos questionam sobre o tema? O que fazer? Adriana Müller responde, nesta edição do CBN e a Família. "É uma série que não deve ser vista por crianças pelos impactos psicológicos (a classificação etária deve ser respeitada) e, com os adolescentes, os pais devem conversar com eles sobre as considerações morais, sociais e éticas - promover reflexões sobre o que viram (e não simplesmente serem consumidores passivos daquelas (des)informações", destaca. Ouça: