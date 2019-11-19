Resiliência: experiências na infância são importantes aprendizados

Todos nós sabemos como são importantes os ensinamentos na infância. Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller destaca como é possível estimular a criança a desenvolver a resiliência. Segundo definição dos dicionários, é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Mas, afinal, como permitir isso às crianças? Entre algumas dicas estão não satisfazer todas as vontades dos pequenos - entender o valor do "não" -, não manter os filhos superprotegidos, como numa bolha, estimular a perseverança, a empatia e a positividade. Ouça o que diz a psicóloga: