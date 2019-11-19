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CBN E A FAMÍLIA

Resiliência: experiências na infância são importantes aprendizados

Você se lembra de alguma experiência de superação na infância?

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 20:38

Publicado em 

19 nov 2019 às 20:38
Infância: lições importantes para a vida Crédito: Reprodução/Pixabay
Todos nós sabemos como são importantes os ensinamentos na infância. Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller destaca como é possível estimular a criança a desenvolver a resiliência. Segundo definição dos dicionários, é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Mas, afinal, como permitir isso às crianças? Entre algumas dicas estão não satisfazer todas as vontades dos pequenos - entender o valor do "não" -, não manter os filhos superprotegidos, como numa bolha, estimular a perseverança, a empatia e a positividade. Ouça o que diz a psicóloga:
CBN e a Família - 19-11-19.mp3
"Resiliência é um termo importado da Física, sobre a resistência dos materiais. Na nossa vida é importante observar a fase da infância, quando as crianças também passam por situações de pressão e a partir daí desenvolver a resiliência. Temos três pontos de destaque nisso: a estabilidade na rotina dos pequenos, a força interior que cada um pode desenvolver, e o senso de competência, ou seja, que influencia na auto-estima", explica.

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