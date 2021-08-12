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CBN e a Família

Quem são as pessoas que você procura para desabafar?

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:59

Publicado em 

12 ago 2021 às 17:59
O assunto é rede de apoio!
O assunto é rede de apoio! Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe a reflexão: quem são aquelas pessoas com as quais você pode contar na sua vida? Que você pode desabafar e falar de tudo? Pegue sua agenda de contatos no celular. Todas aquelas pessoas importam pra você? A comentarista destaca que ao longo da vida podemos criar relações afetivas a ponto de ter algum amigo, familiar, com o qual a gente pode contar nos momentos mais felizes e também nos mais complicados. "Não se trata da quantidade de pessoas, mas sim da qualidade dessas relações. Aquelas pessoas que, realmente, fazem e vão fazer uma diferença positiva na sua vida", analisa. Ouça:
CBN e a Família - 12/08/2021

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