Quem são as pessoas que você procura para desabafar?

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe a reflexão: quem são aquelas pessoas com as quais você pode contar na sua vida? Que você pode desabafar e falar de tudo? Pegue sua agenda de contatos no celular. Todas aquelas pessoas importam pra você? A comentarista destaca que ao longo da vida podemos criar relações afetivas a ponto de ter algum amigo, familiar, com o qual a gente pode contar nos momentos mais felizes e também nos mais complicados. "Não se trata da quantidade de pessoas, mas sim da qualidade dessas relações. Aquelas pessoas que, realmente, fazem e vão fazer uma diferença positiva na sua vida", analisa. Ouça: