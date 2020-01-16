Quatro pontos que contribuem para melhoria da nossa saúde mental

Saúde mental Crédito: Divulgação

O Janeiro Branco é uma campanha que chama atenção para a importância da saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Além disso, uma em cada quatro pessoas vai sofrer com algum transtorno mental durante a vida. Já a ansiedade também afeta milhões de pessoas e, só no Brasil, atinge 13,2 milhões. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller nos ajuda a entender quais são os aspectos que contribuem para a saúde mental. Ela traz o questionamento: o que te traz bem-estar?

"Podemos elencar quatro aspectos que contribuem para a saúde mental: a qualidade do sono; os nossos projetos de vida; em momentos a sós, como muitos definem como a "hora de botar a cabeça no travesseiro", devemos observar se estamos sendo honestos com a gente mesmo, sobre nossos problemas, os obstáculos, e também observar nossa vida social, o contato com as outras pessoas, a presença física para um abraço, a hora de silenciar, de interação", observa.

Esses quatro pontos podem trazer um diagnóstico importante sobre nossa avaliação. Ouça e entenda mais: