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cbn e a família

Quatro pontos que contribuem para melhoria da nossa saúde mental

Uma observação sincera de como estamos lidando com esses aspectos pode trazer grande ajuda

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 19:42

Publicado em 

16 jan 2020 às 19:42
Saúde mental Crédito: Divulgação
O Janeiro Branco é uma campanha que chama atenção para a importância da saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Além disso, uma em cada quatro pessoas vai sofrer com algum transtorno mental durante a vida. Já a ansiedade também afeta milhões de pessoas e, só no Brasil, atinge 13,2 milhões. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller nos ajuda a entender quais são os aspectos que contribuem para a saúde mental. Ela traz o questionamento: o que te traz bem-estar?
"Podemos elencar quatro aspectos que contribuem para a saúde mental: a qualidade do sono; os nossos projetos de vida; em momentos a sós, como muitos definem como a "hora de botar a cabeça no travesseiro", devemos observar se estamos sendo honestos com a gente mesmo, sobre nossos problemas, os obstáculos, e também observar nossa vida social, o contato com as outras pessoas, a presença física para um abraço, a hora de silenciar, de interação", observa.
Esses quatro pontos podem trazer um diagnóstico importante sobre nossa avaliação. Ouça e entenda mais:
CBN e a Família - 16-01-20

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