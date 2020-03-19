Quarentena com crianças: dicas e orientações para a família

A pandemia do coronavírus tem deixado muitas pessoas em casa: escolas cancelaram as aulas neste período e as crianças também participam da "quarentena". Contudo, apesar de livres da atividade escolar, não estão de férias, o que modifica as suas rotinas. No "CBN e a Família" desta quinta-feira, a comentarista Adriana Müller aborda as atividades que poderão ser realizadas para as crianças com o objetivo de melhorar suas rotinas em um momento tão crítico.