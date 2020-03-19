Quarentena com crianças: dicas e orientações para a família

A pandemia do coronavírus tem deixado muitas pessoas em casa: escolas cancelaram as aulas neste período e as crianças também participam da "quarentena". Contudo, apesar de livres da atividade escolar, não estão de férias, o que modifica as suas rotinas. No "CBN e a Família" desta quinta-feira, a comentarista Adriana Müller aborda as atividades que poderão ser realizadas para as crianças com o objetivo de melhorar suas rotinas em um momento tão crítico.
Adriana analisa que o momento é de explicar a situação, que é inédita para todos nós, e a importância de ficar em casa. "As crianças vão nos testar, testar os limites, por isso é importante saber o poder do 'não' e deixar claro que isso não são férias", diz. Ouça o quadro completo:
CBN e a Família - 19-03-20.mp3