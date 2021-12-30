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CBN e a Família

Qual sua palavra para 2022?

Ouça a psicóloga Adriana Müller

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 17:44

Publicado em 

30 dez 2021 às 17:44
Campanha interativa da Rede Gazeta cria nuvem de palavras para 2022
Campanha interativa da Rede Gazeta cria nuvem de palavras para 2022 Crédito: Reprodução
No último CBN e a Família do ano, Adriana Müller convida à reflexão: qual sua palavra para 2022? Quais são seus planos e expectativas para o ano que vai começar? Ouça:
CBN e a Família - 30/12/2021

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