Qual palavra representa você em 2020? Temos algumas para você ouvir

2020 termina, 2021 se aproxima! O ano foi marcado ineditismos que afetaram a vida da população de todo o mundo - o maior deles: a pandemia. Após tudo que você passou e superou nestes últimos 366 dias, no último CBN e a Família do ano, Adriana Müller indaga: qual palavra melhor representa você em 2020? "É fato que vivemos num ano atípico e repleto de emoções, e novos sentimentos, para a maior parte das pessoas. Escolher uma palavra que te represente neste ano também serve de exercício para aquilo que desejamos ter e ser no próximo ano", destaca a comentarista. Ouça!