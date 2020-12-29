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palavras precisam ser usadas

Qual palavra representa você em 2020? Temos algumas para você ouvir

Ouça o último comentário da psicóloga Adriana Müller em 2020

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 16:40

Publicado em 

29 dez 2020 às 16:40
Adriana Müller convida os ouvintes a compartilharem qual palavra os representam em 2020 Crédito: Pixabay
2020 termina, 2021 se aproxima! O ano foi marcado ineditismos que afetaram a vida da população de todo o mundo - o maior deles: a pandemia. Após tudo que você passou e superou nestes últimos 366 dias, no último CBN e a Família do ano, Adriana Müller indaga: qual palavra melhor representa você em 2020? "É fato que vivemos num ano atípico e repleto de emoções, e novos sentimentos, para a maior parte das pessoas. Escolher uma palavra que te represente neste ano também serve de exercício para aquilo que desejamos ter e ser no próximo ano", destaca a comentarista. Ouça!
CBN e a Família - 29-12-20
Você acha que palavras como resiliência, sobrevivência, loucura, paciência, doação, presença, gratidão, reinvenção poderiam se encaixar no seu ano?

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