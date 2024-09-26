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CBN e a Família

Qual o significado e o que gera admiração pelo outro?

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 17:18

Publicado em 

26 set 2024 às 17:18
Admiração é um dos pilares dos relacionamentos
Admiração é um dos pilares dos relacionamentos Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, o assunto em destaque é admiração. A comentarista Adriana Müller traz à reflexão. O que gera admiração por uma outra pessoa? O que é o sentimento de admiração? Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 26-09-24

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