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CBN E A FAMÍLIA

Qual o seu maior medo? Entenda quando o medo é saudável ou não

No quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Muller propõe um desafio aos ouvintes: qual é o seu maior medo? Aquele que mais te incomoda e é capaz de te paralisar?

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 19:21

Publicado em 

04 jul 2019 às 19:21
Você já parou para pensar qual é o seu maior medo em vida? Um dos destaques do Talk Show CBN nesta quinta-feira (04), com o jornalista e analista internacional Lourival Sant´Anna, foram histórias de guerra e superação a respeito do medo. Neste clima, no quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Muller propõe um desafio aos ouvintes: qual é o seu maior medo? Aquele que mais te incomoda e é capaz de te paralisar? Adriana compartilha as experiências com os ouvintes e explica quando o medo é saudável ou não. “Quando ele te paralisa e impede de seguir a vida é algo que merece atenção”, explica.
CBN e a Família - 04-07-19.mp3

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