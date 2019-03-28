O casamento, o nascimento de um filho, a aprovação no vestibular ou uma festa marcante ao lado dos amigos. Situações que podem parecer cotidianas, mas ficam eternizadas em nossa memória. E por falar em lembranças este é o tema do CBN e a Família desta quinta-feira (28), com a comentarista Adriana Muller. Façamos o questionamento aos ouvintes: qual o momento da sua vida que você gostaria de eternizar? As histórias dos ouvintes são o nosso destaque.