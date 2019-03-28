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CBN E A FAMÍLIA

Qual o momento da sua vida que você gostaria de eternizar?

Recordar bons momentos é importante, mas a comentarista Adriana Muller alerta: não apenas do passado devemos viver

Publicado em 28 de Março de 2019 às 17:44

Publicado em 

28 mar 2019 às 17:44
O casamento, o nascimento de um filho, a aprovação no vestibular ou uma festa marcante ao lado dos amigos. Situações que podem parecer cotidianas, mas ficam eternizadas em nossa memória. E por falar em lembranças este é o tema do CBN e a Família desta quinta-feira (28), com a comentarista Adriana Muller. Façamos o questionamento aos ouvintes: qual o momento da sua vida que você gostaria de eternizar? As histórias dos ouvintes são o nosso destaque.
Adriana nos explica que esses momentos que trazemos até hoje são parte da construção da nossa personalidade e das relações afetivas. Confira:
CBN e a Família - 28-03-19.mp3

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