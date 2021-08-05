Qual foi o maior ensinamento que você recebeu do seu pai?

O Dia dos Pais é neste domingo (08) e, para muitos filhos, pode ser o momento de fazer homenagem para essa pessoa que marca a sua vida. É nesse clima que, no CBN e a Família, Adriana Müller quer saber: qual o maior ensinamento que você recebeu do seu pai? "Para aqueles que tiveram, ou ainda têm, a oportunidade de conviverem com seus pais sempre fica uma lição. Algum aprendizado, aquele recado de pai, até um 'puxão' de orelha, que fica na nossa memória e são levados pra vida", lembra a comentarista. Ouça: