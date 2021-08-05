Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Família

Qual foi o maior ensinamento que você recebeu do seu pai?

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 17:17

Publicado em 

05 ago 2021 às 17:17
Pai e filho; paternidade; família; dia dos pais
Pai e filho; paternidade; família; dia dos pais Crédito: Pexels
O Dia dos Pais é neste domingo (08) e, para muitos filhos, pode ser o momento de fazer homenagem para essa pessoa que marca a sua vida. É nesse clima que, no CBN e a Família, Adriana Müller quer saber: qual o maior ensinamento que você recebeu do seu pai? "Para aqueles que tiveram, ou ainda têm, a oportunidade de conviverem com seus pais sempre fica uma lição. Algum aprendizado, aquele recado de pai, até um 'puxão' de orelha, que fica na nossa memória e são levados pra vida", lembra a comentarista. Ouça:
CBN e a Família - 05/08/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados