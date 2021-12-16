Qual é a idade ideal para dar o primeiro celular ao seu filho?

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller analisa se existe uma idade ideal para dar o primeiro celular ao seu filho. É adequado deixar as crianças distantes das telas até certa idade? Ouça:
CBN e a Família - 16/12/2021
Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 18:22
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