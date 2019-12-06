Quais são os segredos para manter um casamento por mais tempo?

Para muitas pessoas subir ao altar e se casar pode ser um sonho. Mas com base em dados estatísticos pode-se afirmar que diminui o tempo que os capixabas estão ficando casados. Segundo as Estatísticas de Registro Civil 2018, do IBGE, divulgados nesta semana, o capixaba está se divorciando mais rápido: em média, após 13 anos. Em 2007, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio, no Espírito Santo, era de 18 anos. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller propõe refletir: afinal, o que faz uma pessoa a se manter casada? Para ela, a capacidade de diálogo e de "ceder" de muitos casais encontra-se enfraquecida na atualidade. "Se a pessoa já entra numa relação querendo mudar a outra, e depois acha que o casamento tudo vai solucionar, já estamos a um passo de dar errado". Se identificou? Ouça a análise: