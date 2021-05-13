Quais os riscos de se cobrar que o filho seja uma "criança exemplar"?

Nas discussões de família, é muito comum se falar sobre aquele filho ou filha que possa ser considerado uma "criança exemplar". Aquela criança tão boazinha, quietinha, uma "princesa". Ou o menino "de ouro", o mais comportado e "certinho" da família. É sobre isso que Adriana Müller trata nesta edição do CBN e a Família. Você passou por isso na sua infância? Lida dessa maneira com seus filhos?