Quais os riscos de se cobrar que o filho seja uma "criança exemplar"?

Nas discussões de família, é muito comum se falar sobre aquele filho ou filha que possa ser considerado uma "criança exemplar". Aquela criança tão boazinha, quietinha, uma "princesa". Ou o menino "de ouro", o mais comportado e "certinho" da família. É sobre isso que Adriana Müller trata nesta edição do CBN e a Família. Você passou por isso na sua infância? Lida dessa maneira com seus filhos?
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A comentarista explica: "Precisamos ficar atentos a essa questão de 'ser uma boa criança' e 'ser agradável e aceita'. São dois pontos iniciais do desenvolvimento moral, mas que poucos adultos conseguem fazer a transição. Há sim uma pressão social da expectativa sobre as crianças 'exemplares'". Ouça a análise completa.