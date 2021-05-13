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ADRIANA MÜLLER

Quais os riscos de se cobrar que o filho seja uma "criança exemplar"?

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 15:34

Publicado em 

13 mai 2021 às 15:34
O assunto é "criança exemplar" Crédito: Pexels
Nas discussões de família, é muito comum se falar sobre aquele filho ou filha que possa ser considerado uma "criança exemplar". Aquela criança tão boazinha, quietinha, uma "princesa". Ou o menino "de ouro", o mais comportado e "certinho" da família. É sobre isso que Adriana Müller trata nesta edição do CBN e a Família. Você passou por isso na sua infância? Lida dessa maneira com seus filhos? 
CBN e a Família - 13-05-21.mp3
A comentarista explica: "Precisamos ficar atentos a essa questão de 'ser uma boa criança' e 'ser agradável e aceita'. São dois pontos iniciais do desenvolvimento moral, mas que poucos adultos conseguem fazer a transição. Há sim uma pressão social da expectativa sobre as crianças 'exemplares'". Ouça a análise completa.

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