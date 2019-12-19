Quais memórias você tem das festas de fim de ano?

Às vésperas do fim de ano, muitas pessoas já estão mobilizadas para confraternização no Natal e Ano Novo. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller propõe o desafio aos ouvintes: que tal compartilharmos como são as histórias de final de ano, junto às suas famílias, que marcam a sua vida? Adriana explica que, mesmo com a distância natural que muitos familiares podem adquirir ao longo de doze meses, datas festivas como essas - , sobretudo, no final de ano - reforçam o clima simbólico que traz o mês de dezembro. "Desde um presente que você ganha de algum familiar, ou até uma conversa ao pé do ouvido, são alguns instrumentos que podem fazer a diferença nas nossas vidas", defende.