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CBN e a Família

Primeira impressão não pode ser motivo para estigmatizar alguém

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 17:26

Publicado em 

27 mai 2021 às 17:26
A primeira impressão é a que fica?
A primeira impressão é a que fica? Crédito: Pexels
"Bati o olho em 'fulano' e não fui com a cara" ou "esse daí tem jeito de 'gente boa'". Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe uma discussão para trabalhar o autoconhecimento. Você já parou para se questionar, por exemplo, o que as pessoas pensam de você à primeira vista? Quando ainda não existe um conhecimento mais aprofundado sobre sua personalidade, o que uma pessoa "lê" sobre você?
"A chamada 'primeira impressão' sempre fica, naturalmente, mas isso não pode ser barreira e motivo de estigma ou taxação sobre aquela pessoa que você está conhecendo", explica a comentarista. Os julgamentos iniciais sobre uma pessoa pode ser desfeitos no decorrer da vida ou permanecem no nosso imaginário? Ouça a análise completa:
CBN e a Família - 27/05/2021

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