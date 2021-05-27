Primeira impressão não pode ser motivo para estigmatizar alguém

"Bati o olho em 'fulano' e não fui com a cara" ou "esse daí tem jeito de 'gente boa'". Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe uma discussão para trabalhar o autoconhecimento. Você já parou para se questionar, por exemplo, o que as pessoas pensam de você à primeira vista? Quando ainda não existe um conhecimento mais aprofundado sobre sua personalidade, o que uma pessoa "lê" sobre você?