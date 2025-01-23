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CBN e a Família

Postura de atleta: o foco deve ser no processo ou no resultado?

Ouça a conversa completa com Adriana Müller

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 18:09

Publicado em 

23 jan 2025 às 18:09
Fernanda Torres é indicada a Melhor Atriz no Oscar 2025
Fernanda Torres é indicada a Melhor Atriz no Oscar 2025 Crédito: Reprodução/"Ainda Estou Aqui"/Oscars
Nesta quinta (23), Fernanda Torres foi indicada ao Oscar 2025 de melhor atriz por sua atuação em "Ainda estou aqui". A produção original Globoplay também concorre entre os melhores filmes internacionais, além de ter conseguido um lugar na lista de Melhor Filme. 
Coincidência ou não, há 27 anos, durante uma participação do programa Roda Vida, da TV Cultura, a atriz comentou a certeza de um tio para que ela ganharia o Oscar um dia. "Nossa, o tio Paulo não tem ideia da ralação que é e da sorte que é chegar até aqui. O Oscar não vai rolar nunca", disse. 
Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller reflete o posicionamento da atriz, que se concentra em celebrar o processo enquanto aguarda os resultados. "O foco não é em ganhar em perder. O foco de um atleta é dar o seu melhor e aceitar com alegria o resultado que vier", destacou.
CBN e a Família - 23-01-25

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