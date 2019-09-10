Positividade tóxica? Conheça a tirania da felicidade eterna

Você já ouviu falar sobre positividade tóxica? É a pressão social para que estejamos, sempre, em um estado mental de emoções positivas. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller fala sobre a tirania da felicidade compulsória. "A busca obsessiva pela felicidade é uma cilada", explica. Muito disso pode ser percebido através de publicações em redes sociais: somente há fotos de momentos felizes e questiona: será todo o momento assim?