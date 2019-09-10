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CBN E A FAMÍLIA

Positividade tóxica? Conheça a tirania da felicidade eterna

O termômetro disso pode ser percebido em publicações em diferentes redes sociais e nas fotos

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 19:41

Publicado em 

10 set 2019 às 19:41
Smartphone: acesso às redes sociais Crédito: Pixabay
Você já ouviu falar sobre positividade tóxica? É a pressão social para que estejamos, sempre, em um estado mental de emoções positivas. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller fala sobre a tirania da felicidade compulsória. "A busca obsessiva pela felicidade é uma cilada", explica. Muito disso pode ser percebido através de publicações em redes sociais: somente há fotos de momentos felizes e questiona: será todo o momento assim?
Ela avalia, que desde cedo, passamos por diferentes tipos de emoções, inclusive a dor, perda e frustração. 
"É importante que saibamos dar nome a essas emoções e, assim, saber lidar com elas. Quando colocamos a felicidade nesse patamar e algo sai errado, devemos criar alternativas para contornar naturalmente isso".
Ouça a explicação completa:
CBN e a Família - 10-09-19

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