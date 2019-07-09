Por que os pais têm dificuldade de falar de suas vidas com os filhos?

Na relação de pais e filhos é bem comum que se questione: afinal, será que os pais sabem das vidas dos seus filhos, suas preferências e modo de enxergar o mundo? Mas nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller nos propõe um desafio diferente: será que os filhos, realmente, conhecem os seus pais? Sabem detalhes sobre suas vidas, assim como sabemos da vida de nossos amigos, por exemplo? Adriana explica que, em muitos casos, a comunicação de pais e filhos é tão amistosa que os pais se recusam a estabelecer um diálogo sobre quando eram jovens. Confira!