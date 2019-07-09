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CBN E A FAMÍLIA

Por que os pais têm dificuldade de falar de suas vidas com os filhos?

Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller nos propõe um desafio diferente: será que os filhos, realmente, conhecem os seus pais? Sabem detalhes sobre suas vidas, assim como sabemos da vida de nossos amigos, por exemplo?

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 17:57

Publicado em 

09 jul 2019 às 17:57
Na relação de pais e filhos é bem comum que se questione: afinal, será que os pais sabem das vidas dos seus filhos, suas preferências e modo de enxergar o mundo? Mas nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller nos propõe um desafio diferente: será que os filhos, realmente, conhecem os seus pais? Sabem detalhes sobre suas vidas, assim como sabemos da vida de nossos amigos, por exemplo? Adriana explica que, em muitos casos, a comunicação de pais e filhos é tão amistosa que os pais se recusam a estabelecer um diálogo sobre quando eram jovens. Confira!
CBN e a Família - 09-07-19.mp3

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