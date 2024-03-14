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CBN e a Família

Por que os jovens estão usando dipirona para curar "pé na bunda"?

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 14 de Março de 2024 às 16:21

Publicado em 

14 mar 2024 às 16:21
Coração partido
Coração partido Crédito: Pexels
Nesta edição de "CBN e a Família", Adriana Müller comenta uma trend da internet em que jovens tentam curar a dor do fim de um relacionamento com anti-inflamatórios. Com o movimento "era só tomar dipirona", internautas sugerem que o cérebro não consegue diferenciar a dor de um coração partido para uma dor física e que, por isso, em casos de términos, basta se automedicar para não sofrer. Durante o bate-papo, a psicóloga e comentarista explica a importância de se sentir cada emoção. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 14-03-24

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