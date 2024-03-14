Por que os jovens estão usando dipirona para curar "pé na bunda"?

Nesta edição de "CBN e a Família", Adriana Müller comenta uma trend da internet em que jovens tentam curar a dor do fim de um relacionamento com anti-inflamatórios. Com o movimento "era só tomar dipirona", internautas sugerem que o cérebro não consegue diferenciar a dor de um coração partido para uma dor física e que, por isso, em casos de términos, basta se automedicar para não sofrer. Durante o bate-papo, a psicóloga e comentarista explica a importância de se sentir cada emoção. Ouça a conversa completa!