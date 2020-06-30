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CBN E A FAMÍLIA

Por que os adolescentes estão entre os mais impactados pela pandemia

Ouça as orientações da comentarista Adriana Müller

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:47

Publicado em 

30 jun 2020 às 17:47
Adolescente Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller traz para a discussão que, entre os principais públicos atingidos pela pandemia do novo coronavírus, estão os adolescentes. O que leva essa faixa etária ser fortemente impactada pelos reflexos do isolamento social? Na explicação de Adriana, nessa idade há grande instantaneidade e busca por aceitação, o que acaba ficando mais vulnerável com esse atual cenário, repleto de incertezas e estresse mental. A limitação de não poder ir e vir e a restrição de espaço (e, por consequência, do contato presencial com suas "tribos" sociais) também são pontos que merecem destaque na discussão.
"Gosto da ideia de perguntar sobre o que as pessoas têm percebido no comportamento dos adolescentes. Não podemos deixar de ouvi-los. O que estou vendo e como estou agindo com eles são pontos que acho importante nesse momento atual. Precisamos de ficar atentos a comportamentos desde uma alimentação mais desregrada (com forte consumo de doces) até um sono mais desequilibrado", orienta.
Adriana também comenta que o simples fato do adolescente não está dando um sorriso/gargalha na sua rotina - "por mais 'boba' que seja a situação" -, pode servir de alerta aos pais ou quem convive com ele sobre como está seu emocional. Confira a análise completa:

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