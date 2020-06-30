Por que os adolescentes estão entre os mais impactados pela pandemia

Adolescente Crédito: Pixabay

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller traz para a discussão que, entre os principais públicos atingidos pela pandemia do novo coronavírus, estão os adolescentes. O que leva essa faixa etária ser fortemente impactada pelos reflexos do isolamento social? Na explicação de Adriana, nessa idade há grande instantaneidade e busca por aceitação, o que acaba ficando mais vulnerável com esse atual cenário, repleto de incertezas e estresse mental. A limitação de não poder ir e vir e a restrição de espaço (e, por consequência, do contato presencial com suas "tribos" sociais) também são pontos que merecem destaque na discussão.

"Gosto da ideia de perguntar sobre o que as pessoas têm percebido no comportamento dos adolescentes. Não podemos deixar de ouvi-los. O que estou vendo e como estou agindo com eles são pontos que acho importante nesse momento atual. Precisamos de ficar atentos a comportamentos desde uma alimentação mais desregrada (com forte consumo de doces) até um sono mais desequilibrado", orienta.