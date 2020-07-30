Por que o hábito de falar sozinho é bom para pensamentos e emoções

Pessoa falando sozinha Crédito: Karolina Grabowska/Pexels

Você já se pegou falando quanto está só? Esse hábito, por vezes considerado estranho, pode ser comum e benéfico para a mente! Esse é o assunto desta edição do CBN e a Família. A comentarista Adriana Müller destaca que o ato de falar sozinho pode ser um aliado na organização dos pensamento e na hora de regular as emoções, já que o pensar humano é estruturado pela linguagem.

"Isso ajuda a diminuir a carga emocional de problemas, ajuda a organizar os pensamentos pois quando falamos temos que ter uma estrutura racional para isso e não usar palavras aleatórias, e ainda ajuda a ter auto-conhecimento", explica.

Porém, é necessário ter cautela, já que da mesma forma que você precisa de atenção ao que vai falar com o outro, também precisa de atenção ao que vai falar para si próprio. Ouça a análise da comentarista!