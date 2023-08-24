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CBN e a Família

Por que as lembranças da infância são importantes?

A análise é da comentarista Adriana Müller

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 18:16

Publicado em 

24 ago 2023 às 18:16
Criança brincando na praia
Criança brincando Crédito: Pexels
O dia 24 de agosto é quando se celebra o “Dia da Infância”. A data foi instituída pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). De acordo com a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, toda criança têm direito à alimentação, educação, saúde, lazer, liberdade e ambiente familiar e de sociedade. Devem ser protegidas da discriminação, exploração, violência e negligência. Nesse clima, nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 24-08-23

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