Por que as lembranças da infância são importantes?

O dia 24 de agosto é quando se celebra o “Dia da Infância”. A data foi instituída pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). De acordo com a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, toda criança têm direito à alimentação, educação, saúde, lazer, liberdade e ambiente familiar e de sociedade. Devem ser protegidas da discriminação, exploração, violência e negligência. Nesse clima, nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!