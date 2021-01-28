Por que algumas pessoas acordam sempre de mau humor?

Você faz parte daquele grupo que, dia sim e outro também, acorda de mau humor e tem até dificuldades de desejar um "bom dia" para quem está perto? Pois saiba que esse tipo de situação é mais comum do que se possa imaginar e é compartilhada por muitas pessoas ao longo da vida. Este é o tema desta edição do CBN e a Família.
CBN e a Familia - 28-01-21.mp3
Adriana Müller explica porque algumas pessoas acabam tendo a tendência de acordar de mau humor e como isso pode ser controlado para não atrapalhar nos relacionamentos afetivos e familiares. Ouça a análise!