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bom dia pra quem?

Por que algumas pessoas acordam sempre de mau humor?

Ouça o CBN e a Família, com Adriana Müller

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 16:41

Publicado em 

28 jan 2021 às 16:41
O assunto é mau humor matinal Crédito: Pixabay
Você faz parte daquele grupo que, dia sim e outro também, acorda de mau humor e tem até dificuldades de desejar um "bom dia" para quem está perto? Pois saiba que esse tipo de situação é mais comum do que se possa imaginar e é compartilhada por muitas pessoas ao longo da vida. Este é o tema desta edição do CBN e a Família.
CBN e a Familia - 28-01-21.mp3
Adriana Müller explica porque algumas pessoas acabam tendo a tendência de acordar de mau humor e como isso pode ser controlado para não atrapalhar nos relacionamentos afetivos e familiares. Ouça a análise!

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