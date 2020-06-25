Por quais motivos a pandemia pode nos fazer incorporar novos hábitos?

Uso da máscara no dia a dia e higienizar as mãos com álcool em gel foram alguns dos hábitos incorporados na pandemia Crédito: Pixabay

Foi no dia 11 de março quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o caráter pandêmico da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De lá pra cá, boa parte da população passou a incorporar novos hábitos - tanto, principalmente, na área de prevenção e saúde, quanto na de consumo e até mesmo familiar. Esse foi o assunto abordado por Adriana Müller na edição desta quinta-feira (25) do CBN e a Família". É possível que vamos levar para vida os novos hábitos que incorporamos durante esses 100 dias de pandemia? Ouça a análise da comentarista:

Your browser does not support the audio element. CBN E A FAMÍLIA - 25-06-20

"Com o isolamento a gente percebeu que a uma tendência, por exemplo, de maior preocupação das pessoas com a saúde. A sua saúde, de familiares, amigos e conhecidos! Um hábito falado, desde a infância, como lavar as mãos passou a ganhar evidência", destaca Adriana. Outro exemplo trazido pela comentarista é da realidade no mundo virtual.