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CBN E A FAMÍLIA

Por quais motivos a pandemia pode nos fazer incorporar novos hábitos?

Ouça a edição desta quinta-feira (25) do CBN e a Família!

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:39

Publicado em 

25 jun 2020 às 17:39
Uso da máscara no dia a dia e higienizar as mãos com álcool em gel foram alguns dos hábitos incorporados na pandemia Crédito: Pixabay
Foi no dia 11 de março quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o caráter pandêmico da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De lá pra cá, boa parte da população passou a incorporar novos hábitos - tanto, principalmente, na área de prevenção e saúde, quanto na de consumo e até mesmo familiar. Esse foi o assunto abordado por Adriana Müller na edição desta quinta-feira (25) do CBN e a Família". É possível que vamos levar para vida os novos hábitos que incorporamos durante esses 100 dias de pandemia? Ouça a análise da comentarista:
CBN E A FAMÍLIA - 25-06-20
 
"Com o isolamento a gente percebeu que a uma tendência, por exemplo, de maior preocupação das pessoas com a saúde. A sua saúde, de familiares, amigos e conhecidos! Um hábito falado, desde a infância, como lavar as mãos passou a ganhar evidência", destaca Adriana. Outro exemplo trazido pela comentarista é da realidade no mundo virtual.
"As pessoas também passaram a perceber que o mundo online dá possibilidades pra além de ter um conta nas redes sociais", exemplifica. E a importância do tempo livre? Lidar com o tédio e o ócio também tem ganhado espaço em tempos de pandemia.

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