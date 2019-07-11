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CBN E A FAMÍLIA

Personalidade: Se você pudesse mudar algo em você, o que mudaria?

A comentarista explica que a personalidade não é imutável e pode ser moldada ao longo do tempo, com nossas experiências de vida

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 20:24

Publicado em 

11 jul 2019 às 20:24
Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller propõe um desafio aos ouvintes: numa tarefa de autoconhecimento você seria capaz de elencar suas qualidades e defeitos? E mais: se você pudesse mudar algo em você, referente à sua personalidade, o que mudaria? A comentarista explica que a personalidade não é imutável e pode ser moldada ao longo do tempo, com nossas experiências de vida. Entre as principais queixas de quem deseja mudar algo na personalidade encontram-se desejos como ser menos ansioso, controlar mais os impulsos e ser mais otimista. Acompanhe!
CBN e a Família - 11-07-19.mp3

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