Personalidade: Se você pudesse mudar algo em você, o que mudaria?

Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller propõe um desafio aos ouvintes: numa tarefa de autoconhecimento você seria capaz de elencar suas qualidades e defeitos? E mais: se você pudesse mudar algo em você, referente à sua personalidade, o que mudaria? A comentarista explica que a personalidade não é imutável e pode ser moldada ao longo do tempo, com nossas experiências de vida. Entre as principais queixas de quem deseja mudar algo na personalidade encontram-se desejos como ser menos ansioso, controlar mais os impulsos e ser mais otimista. Acompanhe!