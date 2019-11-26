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CBN E A FAMÍLIA

Persistência: porque seguir até o "apito final"

Entenda os impactos de não desistir com análise da psicóloga Adriana Muller

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 20:06

Publicado em 

26 nov 2019 às 20:06
Gráfico: representatividade de números. Mas e na nossa vida? Crédito: Reprodução | Internet
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller traz uma reflexão que envolve o último final de semana de vitória e felicidade para os flamenguistas. Isso porque o Flamengo venceu o River Plate de virada, por 2 a 1, e conquistou seu segundo título da Libertadores. E a virada mobilizou o coração de torcedores e nos traz para a seguinte realidade: em que situações da sua vida tudo parecia "perdido", mas até na hora do "apito final" uma grande mudança aconteceu e te surpreendeu? Este é o nosso tema em discussão nesta terça-feira (26). Adriana propõe os ouvintes a refletirem sobre as situações da sua vida de grandes mudanças e viradas pessoais. "Persistência não é obsessão, nem ideia fixa", diz. Confira:
CBN e a Família - 26-11-19.mp3

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