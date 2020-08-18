"Pergunte para a criança": como identificar sinais de violência

Em todo o mundo, diversas crianças - sejam meninos ou meninas - são vítimas de violência infantil e, infelizmente, casos como esses e envolvendo ainda o abuso sexual contra crianças e adolescentes são mais comuns do que imaginamos. Em virtude do assunto, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller destaca importantes orientações para pais ou responsáveis que estão no dia a dia dessa faixa etária. Existem sinais dados pelos pequenos de que algo está errado? A comentarista responde: "Sempre tem sinais e precisamos ficar atentos como sociedade para ver esses sinais". Ouça a análise completa.
CBN e a Família - 18-08-20
"Isso não acontece 'invisivelmente' e há sempre mudança de comportamento", afirma Adriana. Segundo ela, os pequenos passam a ficar mais em silêncio, param de brincar, passam a chorar mais, expressar medo frequente e também pânico ao ficar com o agressor. "São comportamentos evidentes de rejeição", aponta a comentarista.