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psicóloga alerta sobre silêncio

"Pergunte para a criança": como identificar sinais de violência

Ouça o CBN e a Família desta terça-feira (18), com Adriana Müller

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 15:43

Publicado em 

18 ago 2020 às 15:43
A cada 20 minutos, 1 menina é vítima de estupro no Brasil Crédito: Pixabay
Em todo o mundo, diversas crianças - sejam meninos ou meninas - são vítimas de violência infantil e, infelizmente, casos como esses e envolvendo ainda o abuso sexual contra crianças e adolescentes são mais comuns do que imaginamos. Em virtude do assunto, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller destaca importantes orientações para pais ou responsáveis que estão no dia a dia dessa faixa etária. Existem sinais dados pelos pequenos de que algo está errado? A comentarista responde: "Sempre tem sinais e precisamos ficar atentos como sociedade para ver esses sinais". Ouça a análise completa.
CBN e a Família - 18-08-20
"Isso não acontece 'invisivelmente' e há sempre mudança de comportamento", afirma Adriana. Segundo ela, os pequenos passam a ficar mais em silêncio, param de brincar, passam a chorar mais, expressar medo frequente e também pânico ao ficar com o agressor. "São comportamentos evidentes de rejeição", aponta a comentarista. 

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