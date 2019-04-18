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CBN E A FAMÍLIA

"Pai não faz favor!": Ele também é responsável por cuidar dos filhos!

Em muitos casos, o preconceito ainda prevalece sobre a divisão de tarefas e responsabilidades entre mães e pais. Para muitos, apenas as mães devem se dedicar à criação dos filhos e os pais devem ficar direcionados às atividades externas, para além da casa

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 19:14

Publicado em 

18 abr 2019 às 19:14
Quando se fala da criação dos filhos - em especial quando eles têm pouca idade e dependem de maior atenção -, em muitos casos, o preconceito ainda prevalece sobre a divisão de tarefas e responsabilidades entre mães e pais. Para muitos, apenas as mães devem se dedicar à criação dos filhos e os pais devem ficar direcionados às atividades externas, para além da casa. Certo? Pois é para discutirmos este assunto que convidamos a comentarista Adriana Muller a tratar deste assunto, no CBN e a Família. Adriana esclarece: “Pai não ajuda. Pai divide. Pai não faz favor. Apenas faz”. Confira!
CBN e a Família - 18-04-19.mp3

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