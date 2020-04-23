Os profissionais que recebem comparações com heróis na pandemia

O cenário de pandemia com o avanço do novo coronavírus gera, naturalmente, preocupação na maior parte do mundo e faz com que as pessoas sejam submetidas ao isolamento social a fim de mitigar o impacto da doença. Por outro lado, em tempos como esse têm surgido a imagem de profissionais comparados a imagens de heróis na sociedade. É sobre eles que falamos nesta edição do CBN e a Família, com a comentarista Adriana Müller. O trabalho realizado em hospitais, laboratórios científicos, pronto-socorros, centros de pesquisa e farmácias entraram de vez para esse posto de destaque.