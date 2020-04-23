Os profissionais que recebem comparações com heróis na pandemia

O cenário de pandemia com o avanço do novo coronavírus gera, naturalmente, preocupação na maior parte do mundo e faz com que as pessoas sejam submetidas ao isolamento social a fim de mitigar o impacto da doença. Por outro lado, em tempos como esse têm surgido a imagem de profissionais comparados a imagens de heróis na sociedade. É sobre eles que falamos nesta edição do CBN e a Família, com a comentarista Adriana Müller. O trabalho realizado em hospitais, laboratórios científicos, pronto-socorros, centros de pesquisa e farmácias entraram de vez para esse posto de destaque.
Além disso, há também profissionais de serviços diversos que têm se desdobrando em tempos complexos. São eles coletores de lixo, funcionários de supermercados, caminhoneiros e cuidadores de idosos, dentre tantos, que podem ser citados. Para a comentarista, o momento de pandemia tem permitido colocar luz sob o trabalho desses profissionais. "Cada profissional tem seu valor e, num momento como esse, precisamos de levar uma mensagem de apoio e solidariedade para aqueles que estão se desdobrando, inclusive, fisicamente pelo bem da sociedade", explica. Confira a análise de Adriana:
CBN E A FAMÍLIA - 23-04-20