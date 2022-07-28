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CBN e a Família

Os opostos se atraem: casais diferentes podem dar certo?

Ouça a conversa completa com Adriana Müller

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 18:08

Publicado em 

28 jul 2022 às 18:08
Amor, alma gêmea
Amor, alma gêmea Crédito: Pexels
Será que realmente os opostos se atraem ou essa história é um mito? É possível se apaixonar por uma pessoa com características totalmente diferentes? Tema para Adriana Müller nesta edição do CBN e a Família. De acordo com a revista New Scientist, se você apresentar rapidamente a uma pessoa uma série de rostos desconhecidos, e incluir uma foto da própria pessoa manipulada e com aparência do sexo oposto, esta será considerada uma das fotos mais atraentes. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 28-07-22

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