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CBN E A FAMÍLIA

Os diferentes perfis de sogra e a influência dela na nossa família

Se há uma relação conflituosa, ou de discussões, a comentarista Adriana Muller fala que deve haver diálogo, primeiramente, entre o casal.

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 17:21

Publicado em 

21 mai 2019 às 17:21
A relação familiar não se resume apenas ao casal, mas de uma maneira maior, outros integrantes da família acabam tendo destaque se essa relação não for equilibrada. É o caso da sogra. E para muitos, é a partir daí que o problema começa: as cobranças, os “pitacos” e a relação mãe x filho(a) são pontos que podem estremecer um namoro e até o casamento. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller ajuda fala sobre a figura da sogra, e dá dicas de como superar os conflitos. A partir de pesquisas feitas com cônjuges em relações onde falta o diálogo, surgem perfis de sogra como a intrometida, dissimulada, a indiferente, a ciumenta, a sogra amiga do ex e a 'falsa', que tem duas caras. Saiba como lidar com a situação familiar:
CBN e a Família - 21-05-19.mp3
 

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