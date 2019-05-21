Os diferentes perfis de sogra e a influência dela na nossa família

A relação familiar não se resume apenas ao casal, mas de uma maneira maior, outros integrantes da família acabam tendo destaque se essa relação não for equilibrada. É o caso da sogra. E para muitos, é a partir daí que o problema começa: as cobranças, os “pitacos” e a relação mãe x filho(a) são pontos que podem estremecer um namoro e até o casamento. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller ajuda fala sobre a figura da sogra, e dá dicas de como superar os conflitos. A partir de pesquisas feitas com cônjuges em relações onde falta o diálogo, surgem perfis de sogra como a intrometida, dissimulada, a indiferente, a ciumenta, a sogra amiga do ex e a 'falsa', que tem duas caras. Saiba como lidar com a situação familiar: